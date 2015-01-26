В Страсбурге начинает работу сессия ПАСЕ

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня начнет работу в Страсбурге. Как сообщает Report, в ходе сессии депутаты проведут дебаты относительно террористических атак в Париже, ситуации в Украине.

Также в ходе сессии будут обсуждены прошедшие выборы в Молдове, Тунисе, состоятся дебаты по вопросу гуманитарной ситуации относительно беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, вопросам защиты свободы СМИ в Европе, прав людей с ограниченными возможностями, реализации меморандума о взаимопонимании между Советом Европы и ЕС.

На сессии состоится выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса, 29 января к депутатам ПАСЕ обратится президент Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер.

Сессия завершит работу 30 января.