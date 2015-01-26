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    В Страсбурге начинает работу сессия ПАСЕ

    В ходе сессии депутаты проведут дебаты относительно террористических атак в Париже, ситуации в Украине

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Очередная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сегодня начнет работу в Страсбурге. Как сообщает Report, в ходе сессии депутаты проведут дебаты относительно террористических атак в Париже, ситуации в Украине. 

    Также в ходе сессии будут обсуждены прошедшие выборы в Молдове, Тунисе, состоятся дебаты по вопросу гуманитарной ситуации относительно беженцев и вынужденных переселенцев из Украины, вопросам защиты свободы СМИ в Европе, прав людей с ограниченными возможностями, реализации меморандума о взаимопонимании между Советом Европы и ЕС.

    На сессии состоится выступление президента Ирландии Майкла Хиггинса, 29 января к депутатам ПАСЕ обратится президент Европейской Комиссии Жан Клод Юнкер.

    Сессия завершит работу 30 января.

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