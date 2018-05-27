Жан-Ив Ле Дриан: "Франция со времен АДР была рядом с Азербайджаном"

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ "С периода независимости, а именно со времен Азербайджанской Демократической Республики Франция была рядом с вами".

Как передает Report, об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече с министром образования Джейхуном Байрамовым в Азербайджано-французском университете.

Он отметил, что Азербайджано-французский университет олицетворяет глубокие отношения между двумя странами.

"Политический диалог между Парижем и Баку интенсивен, есть много тем и сфер для обсуждений. Франция всегда находилась рядом с Азербайджаном с момента обретения независимости, а именно со времен Азербайджанской Демократической Республики. В Азербайджане женщины получили право голоса раньше, чем во Франции", - добавил он.

Жан-Ив Ле Дриан также подчеркнул возможность плодотворного сотрудничества двух стран в космической сфере.