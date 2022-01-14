Зеленский: Азербайджан и Украина - стратегические партнеры

Между Азербайджаном и Украиной налажено крепкое стратегическое партнерство.

Между Азербайджаном и Украиной налажено крепкое стратегическое партнерство.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В. Зеленский отметил, что в ходе рабочего визита президента Азербайджана сегодня в Киеве был подписан ряд документов, в том числе Совместная декларация глав государств.

По его словам, позиции, зафиксированные в документе, свидетельствуют о единстве и близости взглядов Украины и Азербайджана по многим вопросам и вызовам регионального и глобального измерений.

Президент Украины напомнил, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

В. Зеленский отметил, что несмотря на пандемию товарооборот между двумя странами достиг рекордных значений. "Но мы ставим более амбициозные цели: это дальнейшее увеличение торгового оборота, рост взаимных инвестиций и реализация масштабных проектов", - заявил он.

Президент Украины также отметил возможность роста транзитного потенциала между странами, включая автомобильные и железнодорожные перевозки.