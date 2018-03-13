Завтра с официальным визитом в Баку прибудет премьер-министр Турции

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Завтра с официальным визитом в Азербайджан прибудет премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Как сообщает Report со ссылкой на Ahaber, об этом сообщили в пресс-службе Кабмина Турции.

Бинали Йылдырым встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым, премьер-министром Артуром Раси-заде и другими официальными лицами.

Б.Йылдырым примет участие на предстоящем 15-18 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви VI Глобальном бакинском форуме.

Премьер-министр Турции выступит на проходящей в рамках форума панели на тему "Сила: Великие державы и другие" ("Güc: Böyük güclər və başqaları").

Б.Йылдырым также проведет двусторонние встречи с участвующими в форуме официальными представителями зарубежных стран.

Во время визита в Баку премьер-министра будет сопровождать министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.