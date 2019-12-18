Завершился визит Зеленского в Азербайджан - ФОТО

17 декабря завершился официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает "Report", в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Украины был выстроен почетный караул.

Президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.