Завершился визит зарубежных путешественников в Агдам

Завершился визит зарубежных путешественников в Агдам.

Завершился визит зарубежных путешественников в Агдам.

Как сообщает Report, напоследок путешественники посетили агдамскую Джума мечеть и Аллею шехидов.

Горькая судьба мечети в период оккупации вызвала у них сожаление, и многие путешественники в своих заявлениях журналистам обращали особое внимание именно на этот факт.

Сегодня около 40 международных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они будут передвигаться по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джебраил. Поездка имеет исключительное значение в популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".

Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.