Завершился официальный визит в Азербайджан короля Иордании Абдаллы II

10 декабря завершился официальный визит короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллы II ибн Аль Хусейна в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Короля Иордании Абдаллу II в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.