Завершился визит президента Италии в Азербайджан
Внешняя политика
- 01 октября, 2025
- 12:26
Официальный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан завершился 1 октября.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Италии проводили заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
