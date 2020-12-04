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Завершился срок дипмиссии посла Беларуси в Азербайджане

Завершился срок дипмиссии посла Беларуси в Азербайджане Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.
Внешняя политика
4 декабря 2020 г. 16:58
Завершился срок дипмиссии посла Беларуси в Азербайджане

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Беларуси в Азербайджане Геннадия Ахрамовича в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в министерстве, Дж.Байрамов высоко оценил дипломатическую деятельность посла в нашей стране, поблагодарил его за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Коснувшись исторических и дружественных связей между народами двух стран, министр выразил удовлетворение высоким уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью.

Министр Дж.Байрамов подробно рассказал послу о 44-дневной Отечественной войне за освобождение азербайджанских земель от оккупации.

Посол Геннадий Ахрамович выразил удовлетворение развитием связей между двумя странами во всех сферах, отметив, что даже в период пандемии COVID-19 наблюдается рост экономических связей. Посол отметил, что покидает Азербайджан с наилучшими пожеланиями и отметил, что навсегда сохранит в памяти приятные впечатления о нашей стране.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusun Azərbaycandakı səfirinin diplomatik fəaliyyət müddəti başa çatıb

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