Завершился первый день Глобального Бакинского форума

Сегодня завершился первый день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Сегодня завершился первый день XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира".

Как передает Report, форум, который продлится до 16 марта, организован Международным центром Низами Гянджеви под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В ходе конференции были организованы панельные дискуссии на следующие темы: "Восстановление раздробленного мира", "О войне и мире: Возвращение "Реальной политики", "Формирование глобального управления/Саммит будущего".

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.