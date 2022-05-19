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Завершился официальный визит президента Литвы в Азербайджан

Завершился официальный визит президента Литвы в Азербайджан 19 мая завершился официальный визит Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 08:16
Завершился официальный визит президента Литвы в Азербайджан

19 мая завершился официальный визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул, где развевались национальные флаги обеих стран.

Президента Литовской Республики Гитанаса Науседа и его супругу Диану Науседане провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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