Завершился официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля завершился официальный визит президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.