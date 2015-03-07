​Завершился официальный визит Ильхама Алиева в Ватикан

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 6 марта в рамках официального визита в Ватикан состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином в расширенном составе.

Как передает Report, на встрече было выражено удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом.

Отмечалось, что в Азербайджане отношение ко всем религиям находится на высоком уровне, между различными религиозными общинами царит среда взаимопонимания и доверия. Было доведено до внимания, что мультикультурализм в Азербайджане имеет хорошие традиции. Было подчеркнуто, что развитию этой сферы уделяется особое внимание, стабильность и взаимопонимание в нашей стране находятся на высоком уровне.

В ходе беседы состоялся подробный обмен мнениями по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.

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На этом 6 марта завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в Ватикан – Святой Престол.