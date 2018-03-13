Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Завершилась проходящая в Баку международная конференция Группы поддержки Шелкового пути Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ.

Как сообщает Report, на конференции присутствовали председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели, руководитель азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Бахар Мурадова, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Монголии Согбатар Дамдин, генсек Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества Асеф Гаджиев и др.

В своих выступлениях они коснулись важности проекта. Было отмечено, что подобные проекты дают толчок сотрудничеству между странами.

Отметим, что на прошедшей в Баку международной конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ приняли Бакинскую декларацию.