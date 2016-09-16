Заседание СМИД СНГ проходит в Бишкеке

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ проходит сегодня в Бишкеке. Как сообщает Report, в ходе заседания министры окончательно согласуют и подготовят документы, которые будут представлены на Совете глав государств СНГ.

Саммит глав государств СНГ откроется сегодня в Бишкеке во второй половине дня.

В рамках саммита пройдут заседания в узком и расширенном составах. По итогам последнего заседания состоится церемония подписания документов, а затем - официальный прием от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Среди запланированных тем - заявление глав государств в связи с 25-летием СНГ, вопрос об адаптации СНГ к современным реалиям, вопрос о переходе председательства в СНГ в 2017 году к России, о проведении очередного заседания Совета глав государств.

Ожидается, что в саммите примут участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, Молдову на форуме представит премьер-министр, Туркменистан - вице-премьер, Узбекистан - министр иностранных дел, Украину - посол в Кыргызстане.