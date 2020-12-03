Заседание СМИД ОБСЕ начало свою работу

Началось 27-ое заседание Совета министров иностранных дел 57 государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Как сообщает Report, заседание проходит под председательством Албании.
Двухдневное заседание изначально было запланировано в столице Албании Тиране, однако из-за пандемии COVID-19 впервые в истории организовано в режиме видеоконференции.
Открыл мероприятие действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Эди Рама, который рассказал о вызовах, с которыми сталкивается организация на пространстве ОБСЕ.
Он отметил, что пандемия COVID-19 затронула все сферы жизни людей.
Далее каждый министр выступит с собственным заявлением.
Как ожидается, участники встречи в ходе пленарных заседаний в онлайн-формате рассмотрят весь спектр вопросов безопасности и кризисов на пространстве ОБСЕ за 2020 год, в том числе нагорно-карабахское урегулирование.