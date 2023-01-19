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Зарубежные послы посетили Аллею шехидов

Зарубежные послы посетили Аллею шехидов Послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Аллею Шехидов в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 13:41
Зарубежные послы посетили Аллею шехидов

Послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, посетили Аллею Шехидов в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 января.

Как сообщает Report, дипломаты почтили память шехидов и возложили цветы к их могилам.

В церемонии почтения памяти присутствовали глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко, посол Германии Ральф Хорлеманн, посол Швеции Тобиас Лоренцсон, посол Словакии Милан Лайчак, посол Италии Клаудио Таффури, посол Хорватии Бранко Зебич, временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Патрисия Серрано Санчес и другие дипломаты.

Аллею шехидов посетил также посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

Так называемая проблема Нагорного Карабаха, вновь возникшая в конце 1987 года, была направлена на нарушение территориальной целостности Азербайджана, оккупацию наших земель, изгнание сотен тысяч азербайджанцев, проживающих в Армении и Нагорном Карабахе, со своей Родины. Этот конфликт, начавшийся между двумя республиками бывшего Советского Союза, стал очередным этапом последовательного заселения армян на азербайджанских землях в XIX–XX веках, а также целенаправленной политики этнических чисток и геноцида против нашего народа.

Прямая или косвенная поддержка руководством СССР территориальных претензий Армянской ССР к нашей республике, сепаратизма, разжигаемого радикальными армянскими националистами, и массового насилия, совершаемого против наших соотечественников, а также преступная нерешительность тогдашних руководителей Азербайджана и противоречащие национальным интересам шаги, которые они предприняли, заставили наш народ подняться ради сохранения территориальной целостности своей страны. Таким образом, в республике возникло народное движение широкого социального спектра, и ход процессов подготовил почву для его постепенного превращения в национально-освободительное движение.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии Советского Союза Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены воинские части Министерства обороны, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел СССР, мирное население было обстреляно из тяжелой техники и различных видов оружия и совершено массовое убийство. Захват Баку многочисленным контингентом отрядов спецназа Советской Армии и внутренних войск сопровождался особой жестокостью и беспрецедентными зверствами. До объявления о введении чрезвычайного положения военнослужащие безжалостно убили 82 и смертельно ранили 20 человек. В течение нескольких дней после объявления чрезвычайного положения в Баку был убит еще 21 человек. Еще 8 человек были убиты в районах и городах, где не было объявлено чрезвычайное положение - 25 января в Нефтчале и 26 января в Ленкорани.

В результате незаконного ввода войск в Баку и прилегающих районах был убит 131 человек, 744 получили ранения.

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Версия на английском языке ФотоAmbassadors of foreign countries visit Alley of Martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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