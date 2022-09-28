Витольд де Шевилли: Зангезурский коридор важен для налаживания транспортных коммуникаций в регионе

Зангезурский коридор важен с точки зрения налаживания транспортно-логистических коммуникаций в регионе, он станет соединяющим звеном между Востоком и Западом.

Зангезурский коридор важен с точки зрения налаживания транспортно-логистических коммуникаций в регионе, он станет соединяющим звеном между Востоком и Западом.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор бельгийского мозгового центра "New direction" Витольд де Шевилли заявил в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

В. де Шевилли отметил, что его центр сотрудничает с рядом мозговых центров Азербайджана.

Центр "New direction", по его словам, также проводит исследования над темой энергетической безопасности, и того, как Европейский союз может избавиться от зависимости от российского газа.