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Витольд де Шевилли: Зангезурский коридор важен для налаживания транспортных коммуникаций в регионе

Витольд де Шевилли: Зангезурский коридор важен для налаживания транспортных коммуникаций в регионе Зангезурский коридор важен с точки зрения налаживания транспортно-логистических коммуникаций в регионе, он станет соединяющим звеном между Востоком и Западом.
Внешняя политика
28 сентября 2022 г. 12:00
Витольд де Шевилли: Зангезурский коридор важен для налаживания транспортных коммуникаций в регионе

Зангезурский коридор важен с точки зрения налаживания транспортно-логистических коммуникаций в регионе, он станет соединяющим звеном между Востоком и Западом.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор бельгийского мозгового центра "New direction" Витольд де Шевилли заявил в ходе выступления на I Форуме мозговых центров в Баку.

В. де Шевилли отметил, что его центр сотрудничает с рядом мозговых центров Азербайджана.

Центр "New direction", по его словам, также проводит исследования над темой энергетической безопасности, и того, как Европейский союз может избавиться от зависимости от российского газа.

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