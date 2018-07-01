Зампредседателя Госдумы: "Карабах и семь прилегающих районов должны быть возвращены Азербайджану"

Джоджуг Марджанлы. 1 июля. REPORT.AZ/ Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана должны быть возвращены без каких- либо условий.

Об этом Report заявил заместитель председателя комитета Госдумы России Дмитрий Савельев.

Он отметил, что Азербайджан, Армения и Россия заинтересованы в разрешении данного конфликта.

"Именно наличием нагорно- карабахского конфликта обусловлена блокада Армении, из- за которой страну охватил глубокий экономический кризис. Но к сожалению, пока власти Армении не осознают этого",- отметил российский депутат.

По словам Савельева, в России осознают и разочарованы в изменчивой политике нового правительства Армении, в то время как в лице Баку Москва видит надежного союзника: "Мы уверены в Азербайджане как в ближайшем союзнике. В силу этого мы продаем оружия на миллиарды долларов, так как знаем, что это оружие никогда не повернется в сторону России, а будет служить интересам двух государств".

Он также подчеркнул важность Азербайджана как медиатора между Россией и многими региональными странами.