Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара

Необходимо улучшить экономические отношения между Азербайджаном и Катаром, для этого существует огромный потенциал.

Необходимо улучшить экономические отношения между Азербайджаном и Катаром, для этого существует огромный потенциал.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил в интервью катарскому изданию The Peninsula.

"Я не думаю, что на данный момент экономические отношения находятся на желаемом уровне, но есть огромный потенциал, который мы постараемся использовать как можно скорее", - сказал он, добавив, что в этом смысле освобожденные территории открывают новые возможности для сотрудничества.

По словам Рафиева, одним из ощутимых шагов на пути к углублению сотрудничества является создание инвестиционной группы в рамках совместной комиссии Катара и Азербайджана.

Заместитель министра предположил, что данная группа может быть сформирована после ожидаемого визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Катар в 2024 году.

Поскольку Азербайджан осуществляет трансформацию в своей внешней политике, Рафиев подчеркнул важность региона Персидского залива, и Катар находится в центре стратегического внимания страны.