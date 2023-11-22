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Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара

Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара Необходимо улучшить экономические отношения между Азербайджаном и Катаром, для этого существует огромный потенциал.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 13:02
Замминистра: Освобождение Карабаха открывает новые возможности для отношений Азербайджана и Катара

Необходимо улучшить экономические отношения между Азербайджаном и Катаром, для этого существует огромный потенциал.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил в интервью катарскому изданию The Peninsula.

"Я не думаю, что на данный момент экономические отношения находятся на желаемом уровне, но есть огромный потенциал, который мы постараемся использовать как можно скорее", - сказал он, добавив, что в этом смысле освобожденные территории открывают новые возможности для сотрудничества.

По словам Рафиева, одним из ощутимых шагов на пути к углублению сотрудничества является создание инвестиционной группы в рамках совместной комиссии Катара и Азербайджана.

Заместитель министра предположил, что данная группа может быть сформирована после ожидаемого визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Катар в 2024 году.

Поскольку Азербайджан осуществляет трансформацию в своей внешней политике, Рафиев подчеркнул важность региона Персидского залива, и Катар находится в центре стратегического внимания страны.

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Версия на английском языке Deputy FM: Liberation of Azerbaijani territories opens new opportunities for relations with Qatar 
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Qarabağın azad edilməsi Azərbaycanla Qətər arasında münasibətlər üçün yeni imkanlar açır”

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