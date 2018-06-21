Замминистра иностранных дел Афганистана находится с визитом в Азербайджане

© Report

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов принял замминистра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Насира Ахмеда Андиша.

Как сообщили Report в МИД, заявив, что это его первый визит в Азербайджан в качестве официального лица, гость выразил удовлетворение и подчеркнул о наличии древних исторических корней и культурных связей между двумя народами.

Н.А.Андиша отметил важную роль Азербайджана в миротворческих операциях в Афганистане и в рамках процесса "Сердце Азии", а также в обеспечении стабильности в его стране. По его словам, Афганистан всегда поддерживал Азербайджан в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и традиционно демонстрировал эту принципиальную позицию в международных организациях.

Заместитель министра Рамиз Гасанов сказал, что контакты на уровне глав государств и министров иностранных дел двух стран постоянно поддерживаются, и в целом отношения в политической сфере успешно развиваются в условиях взаимопонимания.

Было подчеркнуто, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в эксплуатацию в октябре 2017 года, является самым коротким и удобным путем, соединяющим Дальний Восток, Центральную Азию и Афганистан с Европой.

По его словам, этот проект, как и ранее реализованные проекты Баку-Тбилиси-Джейхан и другие инфраструктурные инициативы, принесет большую выгоду не только Азербайджану, но и всем соседним регионам.

В ходе встречи стороны выразили уверенность в том, что будет проведена соответствующая работа по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами на основе азербайджано-афганских отношений.