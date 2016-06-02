Замминистра экономики Украины: Азербайджан для нас является одним из ключевых партнеров в сфере транзитных перевозок

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Правительство Украины готовится обсудить условия транзита грузов через Азербайджан в рамках проекта "Новый Шелковый путь".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, данный вопрос планируется к вынесению на обсуждение в ходе заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 8-9 июня в Баку.

"Азербайджан для Украины является одним из ключевых партнеров в сфере транзитных перевозок, поэтому все вопросы, которые сегодня оговариваются с бизнесом, будут учтены при подготовке этого мероприятия", - сообщила замминистра экономики, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как сообщила спикер, правительство рассматривает вопрос налаживания транзита в обход РФ как один из ключевых в контексте поддержки национальных экспортеров. "Для нас очень важно предоставить информацию отечественным компаниям о действиях правительства в отношении поисков альтернативных путей и удешевления стоимости транзитных услуг", - резюмировала Микольская.