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Замминистра: Азербайджанские спасатели работают изо всех сил

Замминистра: Азербайджанские спасатели работают изо всех сил "Азербайджанские спасатели изо всех сил стараются творить чудеса".
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 15:20
Замминистра: Азербайджанские спасатели работают изо всех сил

Азербайджанские спасатели работают изо всех сил.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сказал журналистам находящийся в районе землетрясения заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Сегодня автомобили с гуманитарной помощью, отправленные министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Турцию, уже прибыли в город Кахраманмараш.

Как известно, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с произошедшим в Турции землетрясением в городе Кахранмараше работают 725 сотрудников МЧС. Поисково-спасательные работы ведутся уже 5-й день. До сих пор наши спасатели извлекли из-под завалов более 290 тел и 46 выживших", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в настоящее время в Кахранмараше спасательные работы ведутся в три смены в 12 различных точках: "Азербайджанские спасатели работают изо всех сил, чтобы сотворить чудо. Сейчас каждый час, каждая минута промедления опасна для жизни оставшихся под завалами людей. Из-за неблагоприятной холодной погоды мы стараемся еще больше ускорить спасательные работы".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan xilasediciləri var gücləri ilə çalışırlar ki, möcüzələr yaratsınlar"

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