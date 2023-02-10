Замминистра: Азербайджанские спасатели работают изо всех сил

"Азербайджанские спасатели изо всех сил стараются творить чудеса".

Азербайджанские спасатели работают изо всех сил.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом сказал журналистам находящийся в районе землетрясения заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Сегодня автомобили с гуманитарной помощью, отправленные министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Турцию, уже прибыли в город Кахраманмараш.

Как известно, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с произошедшим в Турции землетрясением в городе Кахранмараше работают 725 сотрудников МЧС. Поисково-спасательные работы ведутся уже 5-й день. До сих пор наши спасатели извлекли из-под завалов более 290 тел и 46 выживших", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в настоящее время в Кахранмараше спасательные работы ведутся в три смены в 12 различных точках: "Азербайджанские спасатели работают изо всех сил, чтобы сотворить чудо. Сейчас каждый час, каждая минута промедления опасна для жизни оставшихся под завалами людей. Из-за неблагоприятной холодной погоды мы стараемся еще больше ускорить спасательные работы".