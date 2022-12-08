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Замминистра: Азербайджан всегда был надежным партнером ЮНЕСКО

Замминистра: Азербайджан всегда был надежным партнером ЮНЕСКО Азербайджан всегда был надежным партнером ЮНЕСКО на протяжении многих лет.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 09:53
Замминистра: Азербайджан всегда был надежным партнером ЮНЕСКО

Азербайджан всегда был надежным партнером ЮНЕСКО на протяжении многих лет.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

По его словам, Азербайджан поддерживал различные проекты в рамках ЮНЕСКО, в том числе касающиеся обеспечения доступности образования в глобальных масштабах.

Азербайджан также уделяет внимание сохранению культурного наследия в Африке, перечислив в Африканский фонд всемирного наследия 100 тыс долларов.

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Версия на английском языке Deputy FM: Azerbaijan has always been reliable partner of UNESCO

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