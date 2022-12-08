Али Ахмедов: Требовать справедливости от ЮНЕСКО- право Азербайджана

"Требовать справедливости от ЮНЕСКО- право Азербайджана"

Армения во время оккупации территорий Азербайджана разрушала города, тем самым нанося урон культурному наследию.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Али Ахмедов заявил на Международной научной конференции на тему "Роль конвенций ЮНЕСКО в защите культурных ценностей и аспекты улучшения их применения" при совместной организации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Национального комитета ICOMOS Азербайджана и Института развития и дипломатии Университета ADA.

"Понимая, какой урон был нанесен культурному наследию, страны, присоединившиеся к конвенции ЮНЕСКО, должны уделять больше внимания этой проблеме",- заявил А. Ахмедов.

Заместитель премьера отметил, что позиция, которую сейчас занимает ЮНЕСКО, вызывает удивление.

По его словам, если какой-то орган не выполняет свои обязательства, то необходимо искать альтернативу.

А. Ахмедов призвал ЮНЕСКО к объективности, в противном случае будут найдены другие альтернативы: "Требовать справедливости от ЮНЕСКО- право Азербайджана".