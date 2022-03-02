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Замминистра: Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине

Замминистра: Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине. В связи с этим Азербайджан отправил этой стране 24 тонны гуманитарной помощи на 11 млн манатов.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 12:00
Замминистра: Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине

Азербайджан обеспокоен гуманитарной ситуацией в Украине. В связи с этим Азербайджан отправил этой стране 24 тонны гуманитарной помощи на 11 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил журналистам.

По его словам, официальный Баку также предпринимает меры по вывозу из Украины всех желающих покинуть ее граждан Азербайджана.

Так, граждане Азербайджана могут покинуть Украину в направлениях Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Уже более 500 граждан Азербайджана вернулись на родину чартерными рейсами.

Из Харькова около 800 азербайджанцев были вывезены в другие, более безопасные города Украины.

По словам Э. Мамедова, за вчерашний день 2050 граждан Азербайджана перешли границу, покинув Украину.

Также с сегодняшнего дня с помощью AZAL через Румынию будут организованы специальные чартерные рейсы, и 2 марта из Киева отправится поезд в город Могилев-Подольский, который вывезет из украинской столицы 1500 граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijan concerned about humanitarian situation in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Azərbaycan Ukraynadakı humanitar vəziyyətdən narahatdır”

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