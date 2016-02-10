​Замминистра: Азербайджан надеется на активную роль Германии как председателя ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

© Report.az

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов находился с визитом в Германии.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Германии, в рамках рабочего визита Х.Халафов встретился со спецпредставителем МИД Германии по странам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии, послом Андреасом Пешке, заведующим отделом двусторонних отношений со странами Центральной Азии и Южного Кавказа Кнутом Абрахамом и др.

На встречах коснулись нынешнего положения и перспектив двустороннего сотрудничества, обсудили место и роль Азербайджана в регионе, затронули армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и ряд представляющих взаимный интерес вопросов.

Было также выражено удовлетворение высоким уровнем политического диалога и экономического сотрудничества между двумя государствами, отмечен вклад, внесенный в развитие двусторонних связей в ходе визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию.

Замминистра отметил, что Азербайджан надеется на более активную роль Германии в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в качестве председателя ОБСЕ.