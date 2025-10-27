Замглавы МИД Турции находится в Баку для участия в политконсультациях
Внешняя политика
- 27 октября, 2025
- 14:26
Заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте посольства Турции в Азербайджане в соцсети X.
Отмечается, что Беррис Экинджи, находящаяся в Баку для участия в политических консультациях между МИД Азербайджана и Турции, посетила Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, а также монумент турецким воинам.
Siyasi istişareler kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Büyükelçiliğimizi teşrif etmiş; Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini ziyaret ederek abidelere ve şehit kabirlerine karanfil bırakmıştır. pic.twitter.com/aLlXO7t3lw— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) October 27, 2025
