    Замглавы МИД Турции находится в Баку для участия в политконсультациях

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 14:26
    Замглавы МИД Турции находится в Баку для участия в политконсультациях

    Заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в аккаунте посольства Турции в Азербайджане в соцсети X.

    Отмечается, что Беррис Экинджи, находящаяся в Баку для участия в политических консультациях между МИД Азербайджана и Турции, посетила Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов, а также монумент турецким воинам.

