İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 14:12
    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycana gəlib

    Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycana gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Azərbaycan-Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında keçirilməsi planlaşdırılan siyasi məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Berris Ekinci əvvəlcə Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını, həmçinin Türk şəhidliyini ziyarət edib.

    Berris Ekinci Türkiyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Türkiyə Səfirliyi Şəhidlər Xiyabanı Fəxri xiyaban
    Замглавы МИД Турции находится в Баку для участия в политконсультациях
    Turkish deputy foreign minister visits Baku for political consultations

    Son xəbərlər

    14:53

    AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparır

    Futbol
    14:53

    "Azəripək" auditor seçib

    Maliyyə
    14:52

    Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilir

    Biznes
    14:49

    Mirzoyan: Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmalar faydalıdır

    Xarici siyasət
    14:44

    Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaq

    Region
    14:41

    Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcək

    İnfrastruktur
    14:40
    Foto

    Trek velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    14:37

    Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik

    Region
    14:28

    İranın Azərbaycandakı səfiri "Qırmızı körpü"də olub

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti