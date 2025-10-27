Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Azərbaycana gəlib
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 14:12
Türkiyə xarici işlər nazirinin müavini Berris Ekinci Azərbaycana gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, Azərbaycan-Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında keçirilməsi planlaşdırılan siyasi məsləhətləşmələrdə iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Berris Ekinci əvvəlcə Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını, həmçinin Türk şəhidliyini ziyarət edib.
Siyasi istişareler kapsamında Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Büyükelçiliğimizi teşrif etmiş; Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini ziyaret ederek abidelere ve şehit kabirlerine karanfil bırakmıştır. pic.twitter.com/aLlXO7t3lw— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) October 27, 2025
Son xəbərlər
14:53
AFFA Rusiya klubunun futbolçusunu milliyə cəlb etmək üçün danışıqlar aparırFutbol
14:53
"Azəripək" auditor seçibMaliyyə
14:52
Azərbaycanda qablaşdırma vasitələri üçün məcburi tələblər müəyyənləşdirilirBiznes
14:49
Mirzoyan: Azərbaycanla əldə edilən bütün razılaşmalar faydalıdırXarici siyasət
14:44
Estoniya Ukraynaya 150 min avro ayıracaqRegion
14:41
Qarğabazar karvansarayı bərpa ediləcəkİnfrastruktur
14:40
Foto
Trek velosipedi üzrə Azərbaycan çempionatının mükafatçıları müəyyənləşibFərdi
14:37
Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişikRegion
14:28