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Ялчын Рафиев обсудил с главой МИД Сирии возобновление работы посольства Азербайджана в Дамаске

Ялчын Рафиев обсудил с главой МИД Сирии возобновление работы посольства Азербайджана в Дамаске Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев возглавил делегацию, которая посетила Сирию.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 20:51
Ялчын Рафиев обсудил с главой МИД Сирии возобновление работы посольства Азербайджана в Дамаске

Азербайджанская делегация во главе с замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила с визитом Сирию.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита состоялась встреча Я.Рафиева с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шибани.

На встрече азербайджанская сторона передала поздравления руководства страны в связи с началом нового этапа на пути к государственной стабильности и благополучию населения Сирии, а также с приходом к власти представителей народа.

Было отмечено, что Азербайджан вместе с Турцией рядом с Сирией на этом важном этапе, и готовы оказать возможную поддержку в процессе восстановления страны. Также было подчеркнуто, что Азербайджан окажет необходимую дипломатическую поддержку новому сирийскому правительству.

Замминистра Я.Рафиев также отметил, что опыт Азербайджана, освободившего свои земли от армянской оккупации, в области реконструкции и строительства может быть использован в процессе восстановления Сирии.

Министр аш-Шибани поздравил азербайджанский народ и руководство, отметив, что освобождение Азербайджаном своих территорий является значимым событием для установления мира в целом. Он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева решительным лидером и сравнил приход народа к власти в Сирии с исторической победой Азербайджана.

Глава МИД заявил, что основной целью нового сирийского правительства является мирное сосуществование с соседними государствами и достижение национального единства путем диалога со всеми сторонами внутри страны.

Министр аш-Шибани обратил внимание, что старый режим оставил в наследство разрушенную и изолированную международным сообществом страну, подчеркнув, что приоритетом является социально-экономическое развитие, национальное и политическое единство внутри страны, а также повышение престижа Сирии на международной арене.

Стороны выразили приверженность открытию новой страницы в отношениях между Азербайджаном и Сирией, направленной на отсутствующие долго время сотрудничество и дружбу. В этой связи до сведения сирийской стороны были доведены планы по возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Дамаске после 12-летнего перерыва.

В заключение министр иностранных дел Сирии был приглашен с визитом в Азербайджан для укрепления двусторонних отношений. Министр аш-Шибани с удовольствием принял приглашение и отметил, что будет рад регулярно видеть представителей Азербайджана в Сирии.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy FM holds discussions on restoration of embassy operations in Syria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN müavini Suriyada səfirliyin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı müzakirələr aparıb

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