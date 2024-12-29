Ялчын Рафиев обсудил с главой МИД Сирии возобновление работы посольства Азербайджана в Дамаске

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев возглавил делегацию, которая посетила Сирию.

Азербайджанская делегация во главе с замминистра иностранных дел Ялчыном Рафиевым посетила с визитом Сирию.

Как сообщили Report во внешнеполитическом ведомстве, в рамках визита состоялась встреча Я.Рафиева с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном аш-Шибани.

На встрече азербайджанская сторона передала поздравления руководства страны в связи с началом нового этапа на пути к государственной стабильности и благополучию населения Сирии, а также с приходом к власти представителей народа.

Было отмечено, что Азербайджан вместе с Турцией рядом с Сирией на этом важном этапе, и готовы оказать возможную поддержку в процессе восстановления страны. Также было подчеркнуто, что Азербайджан окажет необходимую дипломатическую поддержку новому сирийскому правительству.

Замминистра Я.Рафиев также отметил, что опыт Азербайджана, освободившего свои земли от армянской оккупации, в области реконструкции и строительства может быть использован в процессе восстановления Сирии.

Министр аш-Шибани поздравил азербайджанский народ и руководство, отметив, что освобождение Азербайджаном своих территорий является значимым событием для установления мира в целом. Он назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева решительным лидером и сравнил приход народа к власти в Сирии с исторической победой Азербайджана.

Глава МИД заявил, что основной целью нового сирийского правительства является мирное сосуществование с соседними государствами и достижение национального единства путем диалога со всеми сторонами внутри страны.

Министр аш-Шибани обратил внимание, что старый режим оставил в наследство разрушенную и изолированную международным сообществом страну, подчеркнув, что приоритетом является социально-экономическое развитие, национальное и политическое единство внутри страны, а также повышение престижа Сирии на международной арене.

Стороны выразили приверженность открытию новой страницы в отношениях между Азербайджаном и Сирией, направленной на отсутствующие долго время сотрудничество и дружбу. В этой связи до сведения сирийской стороны были доведены планы по возобновлению деятельности посольства Азербайджана в Дамаске после 12-летнего перерыва.

В заключение министр иностранных дел Сирии был приглашен с визитом в Азербайджан для укрепления двусторонних отношений. Министр аш-Шибани с удовольствием принял приглашение и отметил, что будет рад регулярно видеть представителей Азербайджана в Сирии.