Замглавы МИД Азербайджана: Планируем завершить все согласования по статусу Каспия до саммита в Астане

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Большинство вопросов нашли свое отражение в контексте согласования правового статуса Каспийского моря, но остались ряд моментов. Мы планируем завершить все эти согласования до саммита в Астане в Казахстане". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Он отметил, что специальная рабочая группа по правовому статусу Каспия должна отработать все эти моменты до очередной встречи глав МИД, на которой планируется подытожить все эти вопросы, с целью окончательного согласования проекта Конвенции для внесения на саммит для подписания со стороны глав государств пяти прикаспийских стран.

"Проделана огромная работа. По всем концептуальным вопросам есть общее понимание. Подходы всех сторон очень близки, но остались некоторые детали в согласовании принципов разграничения. Их мы и будем продолжать рассматривать в рабочей группе на очередном заседании", - заявил Халафов.

Он отметил, что очередное заседание рабочей группы по определению правового статуса Каспия на уровне замминистров планируется провести в конце января. Местом проведения заседания станет Ашхабад или Баку. "Данный вопрос пока обсуждается", - добавил замминистра.