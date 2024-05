Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в области изменения климата.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальном аккаунте COP29 в социальной сети "X".

Согласно информации, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым и министром экономического развития Максимом Решетниковым. Встреча прошла с целью поддержки регионального и двустороннего сотрудничества в области изменения климата и охраны окружающей среды.