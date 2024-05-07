В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном

В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Хавьера Коломина.

"Мы встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества НАТО-Армения и региональную динамику в процессе нормализации после последнего соглашения по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.