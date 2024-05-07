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В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном

В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 20:49
В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном

В Брюсселе обсудили региональную динамику в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации спецпредставителя генсека НАТО по Центральной Азии и Южному Кавказу Хавьера Коломина.

"Мы встретились с заместителем министра иностранных дел Армении Вааном Костаняном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества НАТО-Армения и региональную динамику в процессе нормализации после последнего соглашения по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Regional dynamics in Azerbaijan-Armenia normalization process discussed in Brussels
Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesində regional dinamika müzakirə edilib

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