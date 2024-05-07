В Баку состоялось VII заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

6-7 мая в Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

6-7 мая в Баку состоялось седьмое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В переговорах участвовали делегации Азербайджанской Республики (глава делегации - С.Шарифов), Исламской Республики Иран (глава делегации - А.Джахангири), Республики Казахстан (глава делегации - З.Аманджолова), Российской Федерации (глава делегации - М.Петраков) и Туркменистана (глава делегации - М.Атаджанов).

На заседании председательствовал глава азербайджанской делегации С.Шарифов.

В ходе заседания стороны продолжили обсуждение методики установления прямых исходных линий в Каспийском море.

Делегации выразили благодарность Азербайджанской Республике за организацию встречи на высоком уровне.

Следующее заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря состоится 24-27 июня 2024 года в Исламской Республике Иран.