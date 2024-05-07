Каори Ишикава: Азербайджан близок к достижению Цели 5 устойчивого развития

Азербайджан близок к достижению Цели 5 в области устойчивого развития (ЦУР).

Азербайджан близок к достижению Цели 5 в области устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом региональный координатор UN Women Каори Ишикава (Kaori Ishikawa) заявила в ходе панельной дискуссии в рамках четвертого диалога ЦУР в Баку.

"Отрадно, что Азербайджан готовится представить Добровольный национальный обзор. Вы одна из немногих стран в мире, которые готовят этот доклад. Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего обсуждения достигнутых результатов. С моей точки зрения, анализируя данные из различных отчетов, Азербайджан находится на пути к достижению Цели 5 устойчивого развития ("гендерное равенство" - ред.)", - сказала она.

По ее словам, Азербайджан входит в число стран, которые стремятся добиться прогресса в области расширения экономических прав и возможностей женщин.