Замглавы МИД Азербайджана находится с визитом в Украине

23 апреля в Киеве проходит очередное заседание Совета национальных координаторов ГУАМ.
Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.
В рамках заседания Национальных координаторов ГУАМ состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с Махмудом Мамедгулиевым, на которой обсуждены вопросы укрепления cотрудничества двух стран, в том числе в сфере транспорта, энергетики и др.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости