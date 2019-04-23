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Замглавы МИД Азербайджана находится с визитом в Украине

Замглавы МИД Азербайджана находится с визитом в Украине
© Report / Firi Salim

23 апреля в Киеве проходит очередное заседание Совета национальных координаторов ГУАМ.

Как сообщает Report, Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

В рамках заседания Национальных координаторов ГУАМ состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с  Махмудом Мамедгулиевым, на которой обсуждены вопросы укрепления cотрудничества двух стран, в том числе в сфере транспорта, энергетики и др.

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