Замглавы МИД Азербайджана примет участие на заседании ОЧЭС в Афинах - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на заседании Совета министров иностранных дел стрна ОЧЭС в Афинах представит заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев. Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

*** 10:10

В Афинах сегодня пройдет очередное, 41-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщает Report со ссылкой на сайт организации.

На встрече министры обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОЧЭС, реформирования и адаптации организации к современным вызовам, вопросы взаимодействия ОЧЭС и ЕС, а также сотрудничества с международными организациями.

В ходе заседания Греция передаст председательство Румынии на полгода, которая возглавит организацию с 1 января по 30 июня 2020 года.

Отметим, что ОЧЭС является международной региональной экономической организацией стран Черноморского региона, созданной в 1999 году. В ее состав входят Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.