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Заместитель премьер-министра Латвии посетил Международный центр Низами Гянджеви

Заместитель премьер-министра Латвии посетил Международный центр Низами Гянджеви Заместитель премьер-министра Латвии, министр обороны Артис Пабрикс в рамках визита в Азербайджан посетил Международный центр Низами Гянджеви.
Внешняя политика
28 апреля 2022 г. 09:23
Заместитель премьер-министра Латвии посетил Международный центр Низами Гянджеви

Заместитель премьер-министра Латвии, министр обороны Артис Пабрикс в рамках визита в Азербайджан посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, Артис Пабрикс был приглашен на IX Глобальный Бакинский форум, который состоится в июне, также гостям были вручены книги сопредседателей центра - экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберга «Семь красавиц Низами Гянджеви и другие эссе в литературе» и «Низами Гянджеви: поэт и мудрец» бывшего вице-президента Всемирного банка Исмаила Серагелди.

Также гостю была представлена выставка рукописей великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

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Версия на английском языке ФотоDeputy PM of Latvia visits Nizami Ganjavi International Center
Версия на азербайджанском языке ФотоLatviya Baş nazirinin müavini Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində olub

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