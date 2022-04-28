Заместитель премьер-министра Латвии посетил Международный центр Низами Гянджеви

Заместитель премьер-министра Латвии, министр обороны Артис Пабрикс в рамках визита в Азербайджан посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Заместитель премьер-министра Латвии, министр обороны Артис Пабрикс в рамках визита в Азербайджан посетил Международный центр Низами Гянджеви.

Как сообщает Report, Артис Пабрикс был приглашен на IX Глобальный Бакинский форум, который состоится в июне, также гостям были вручены книги сопредседателей центра - экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберга «Семь красавиц Низами Гянджеви и другие эссе в литературе» и «Низами Гянджеви: поэт и мудрец» бывшего вице-президента Всемирного банка Исмаила Серагелди.

Также гостю была представлена выставка рукописей великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.