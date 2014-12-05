Заместитель премьер-министра Азербайджана озвучил ожидания от нового посла США

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "От нового посла США в Азербайджане в первую очередь ждем правильного подхода к реалиям, активности, а от его страны - усилий на пути решения карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А.Ахмедов отметил, что от посла ждут передачи Соединенным Штатам более объективной, правдивой и справедливой информации по поводу Азербайджана: "Хотелось бы, чтобы за время деятельности нового посла заявления, высказанные отдельными госпредставителями США об Азербайджане, были справедливыми".

Заместитель премьер-министра заявил, что отношения между Азербайджаном и США находятся на нормальном уровне и добавил, что их дальнейшее развитие занимает важное место в государственной политике Азербайджана.

А.Ахмедов также пояснил, что неоднократно различными лицами делались заявления, искажающие азербайджанские реалии: "Азербайджанская сторона осуждает подобные заявления, преследующие целью бросить тень на реалии в стране. Мы вынуждены отметить, что либо у них нехватка информации, либо существует неправильный подход к данному вопросу. Естественно, подобные заявления оказывают отрицательное влияние на азербайджано-американские отношения".

Отметим, что Сенат провел в Комитете по внешним связям слушания по поводу назначения в Азербайджан нового посла. Во время голосования в комитете была утверждена кандидатура выдвинутого президентом Бараком Обамой Роберта Чекуты.

Роберт Чекута обладает опытом работы дипломатом за рубежом. В 2007-2009 годах он работал в Токио, в 2003-2007 годах - в Берлине и давал в обеих странах рекомендации по экономическим вопросам.

Роберт Чекута - выпускник Джорджтаунского университета.