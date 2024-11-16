Заместитель госсекретаря США находится в Азербайджане для участия в COP29

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс находится в Азербайджане для участия в COP29.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс находится в Азербайджане для участия в COP29.

Как сообщает Report, об этом посольство США в Азербайджане поделилось на своей странице в соцсети X.

"Несмотря на плотный график встреч, она смогла совершить короткую поездку в Ичеришехер, чтобы поближе ознакомиться с богатой культурой и исторической архитектурой страны. Она также попробовала вкусные азербайджанские блюда и традиционный хлеб с местным медом и сыром", - говорится в сообщении.