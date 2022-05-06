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Заместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии

Заместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в страны Латинской Америки встретился с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой.
Внешняя политика
6 мая 2022 г. 09:49
Заместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в страны Латинской Америки встретился с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече высоко оценили политический диалог между двумя странами, отметили значимость проведения третьих по счету политических консультаций между странами. Было отмечено, что в будущем году будет отмечаться 30-летие с установления дипломатических отношений между странами.

Э.Мамедов проинформировал о политических реалиях в регионе после Отечественной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, крупномасштабных проектах, значимости проходящих через Азербайджан международных транспортных коридоров.

Также были обсуждены сотрудничество Азербайджана и Бразилии в рамках международных организаций и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN başçısının müavini Braziliya xarici əlaqələr naziri ilə görüşüb

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