Заместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках визита в страны Латинской Америки встретился с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой.
Об этом Report сообщили в МИД.
На встрече высоко оценили политический диалог между двумя странами, отметили значимость проведения третьих по счету политических консультаций между странами. Было отмечено, что в будущем году будет отмечаться 30-летие с установления дипломатических отношений между странами.
Э.Мамедов проинформировал о политических реалиях в регионе после Отечественной войны, восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, крупномасштабных проектах, значимости проходящих через Азербайджан международных транспортных коридоров.
Также были обсуждены сотрудничество Азербайджана и Бразилии в рамках международных организаций и другие представляющие взаимный интерес вопросы.