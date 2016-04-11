Заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман в ближайшее время планирует посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, точная дата визита прорабатывается по дипломатическим каналам.

В Азербайджане Дж.Фелтман проведет встречи с официальными лицами страны, в ходе которых будет обсужден вопрос подготовки к VII Глобальному форуму Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

Отметим, что сегодня Дж.Фелтман посетил Армению, также планируется его визит в Грузию.