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    Заместитель генерального секретаря ООН посетит Азербайджан

    Точная дата визита прорабатывается по дипломатическим каналам

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман в ближайшее время планирует посетить Азербайджан.

    Как сообщает Report, точная дата визита прорабатывается по дипломатическим каналам.

    В Азербайджане Дж.Фелтман проведет встречи с официальными лицами страны, в ходе которых будет обсужден вопрос подготовки к VII Глобальному форуму Альянса цивилизаций ООН, который пройдет в Баку 25-27 апреля.

    Отметим, что сегодня Дж.Фелтман посетил Армению, также планируется его визит в Грузию. 

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