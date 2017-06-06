Закир Гаралов: Исламские государства сильно нуждаются в политической стабильности, духовной солидарности и партнерстве

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В современном периоде исламские государства сильно нуждаются в политической стабильности, духовной солидарности и партнерстве. И это неизбежно приводит к развитию стран с экономической точки зрения".

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Закир Гаралов заявил на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

По его словам, есть условия для укрепления экономических связей между странами-членами Организации экономического сотрудничества, а также для абсолютного достижения поставленных целей.