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    Закир Гаралов: Исламские государства сильно нуждаются в политической стабильности, духовной солидарности и партнерстве

    Генеральный прокурор: И это неизбежно приводит к развитию стран с экономической точки зрения© Report.az

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В современном периоде исламские государства сильно нуждаются в политической стабильности, духовной солидарности и партнерстве. И это неизбежно приводит к развитию стран с экономической точки зрения".

    Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Закир Гаралов заявил на проходящем в Баку 3-м заседании руководителей организаций по борьбе с коррупцией и омбудсменов государств-членов Организации экономического сотрудничества.

    По его словам, есть условия для укрепления экономических связей между странами-членами Организации экономического сотрудничества, а также для абсолютного достижения поставленных целей.

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