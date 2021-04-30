Юсуф Халачоглу раскрыл истинное лицо "геноцида армян"

Бывший президент Турецкого исторического общества, автор книг "Армянское переселение" и "От изгнания к геноциду", профессор Юсуф Халачоглу дал эксклюзивное интервью "Haber Global" по поводу заявления президента США Джозефа Байдена, назвавшего события 1915

Бывший президент Турецкого исторического общества, автор книг "Армянское переселение" и "От изгнания к геноциду", профессор Юсуф Халачоглу дал эксклюзивное интервью сотруднице "Haber Global" Тугбе Суичмез по поводу заявления президента США Джозефа Байдена, назвавшего события 1915 года "геноцидом армян" .

Корреспондент задал профессору вопросы, начиная от первого армянского террористического общества "Черный крест", созданного на Османской земле, до выплаченной армянам в 1923 году компенсации в размере 1 млрд 300 млн долларов.

Халачоглу, который в течение 15 лет руководил Турецким историческим обществом, рассказал о прошлом и настоящем армян.

- Что происходило в то время в Османской империи?

- Начиная с 1812 года, США, Англия, Германия, Франция, Россия, Австрия и Италия открывали миссионерские школы на османских землях. Естественно, руководили ими США. Еще в 1845 году прибывшие американские миссионеры начали открывать школы, где учились только немусульмане. К концу века количество школ, основанных Германией, Англией, Францией и Америкой, составляло 1 244, и 625 из них были в Америке. В этих школах идея национализма внедрялась лишь в умы христиан в Османской империи.

- Как по-Вашему, каковы были планы сверхдержав того времени в отношении османских армян?

- Они действовали с целью создания независимого армянского государства. В 61-ю статью Сан-Стефанского договора, подписанного во время русско-турецкой войны 1877-78 гг., было добавлено положение о "Проведении реформ на местах проживания армян".

Россия, Англия и Германия строили планы по разделу Османской империи. Привлекая на свою сторону христиан, живущих в Османской империи, они соревновались, чтобы получить преимущество и влияние. Россия добавила этот пункт, чтобы показать, что она на стороне армян.

- Когда в Османской империи впервые была создана армянская террористическая организация?

- "Черный крест" был создан в 1878 году с подписанием Берлинского соглашения для проведения реформ в густонаселенных армянами городах Эрзурум, Сивас, Ван, Битлис и Элязыг. Это были совершенно расистские, незаконные общества, такие как Ку-Клукс-Клан в Америке. А в 1881 году в Женеве была создана организация "Гнчак". Партия "Дашнакцутюн" была создана в Тбилиси в 1889 году. Эти организации добавили в свои уставы положения с целью создания армянского государства военным путем и с применением оружия. Они совершили налет на османский банк и пытались убить Султана Абдулхамита, убивали неподдерживающих армян лиц, а также государственных деятелей Османской империи.

Минутная встреча Султана Абдулхамита с шейхулисламом после пятничной молитвы спасла его от покушения. Османы задержали их и пытались судить, однако под давлением Запада вынуждены были освободить.

- Какова была в то время численность армян в Анатолии?

- Армяне не составляли большинства ни в одной провинции, включая регион Восточной Анатолии. Наиболее населенным армянами являлся Битлис (армяне составляли около 33 процента населения). Всего в Анатолии армянское население составляло около 19 процентов. Эти банды начали убивать мирных жителей, чтобы доминировать и вынудить мусульман бежать. Армянские отряды начали процесс этнической чистки раньше 1915 года.

- Что сделали армяне, когда Османская империя вступила в Первую мировую войну?

- Когда Османская империя вступила в Первую мировую войну, армянам сказали: "Будьте с нами, и после войны мы дадим вам автономию в трех провинциях". Но армяне не согласились. В 1914 году, когда османы сражались на четырех фронтах - Чанаккале, Кавказ, Мосул и Палестина - армяне восстали в 23 местах по всей империи. Для прерывания связи они захватывали телеграфные линии, а для предотвращения доставки боеприпасов - основные железнодорожные пункты.

- Что же случилось 17 апреля?

- 17 апреля Ван сравняли с землей, в этом регионе были убиты 80 тысяч человек. В церкви Акдамар над молодыми девушками надругивались, их пытали. Чтобы защитить свою честь женщины бросались в озеро Ван. Я предложил парламенту принять законопроект о признании 17 апреля Днем геноцида, совершенного армянами, и установить "Памятник невинности", но мое предложение не дошло до комиссии.

- Почему армяне выбрали 24 апреля "Днем поминовения жертв" так называемого "геноцида"?

- 24 апреля было принято решение о задержании 235 членов организаций Рамкавар, Арманекан, Гнчак и Дашнакцутюн, но этих людей только отправляли в тюрьмы, не убивали. Именно это армяне называют "Днем геноцида". Поскольку мозговые центры организаций были арестованы, они отмечают этот день как "День геноцида". Хотя на самом деле, никто не был убит.

- Какие меры были приняты османами при управлении процессом депортации?

- Всем губернаторам были направлены инструкции о том, как обращаться с депортированными армянами и какие принимать меры. Инструкции включали в себя указания по обеспечению их питанием, вопросы безопасности и проведения религиозных обрядов. Им также разрешалось уносить с собой ценные вещи. В случае внезапного нападения на конвоиров направлялись отряды для обеспечения безопасности. Представьте, сражаясь с миром с одной стороны, вы с другой стороны также предоставляете военную силу для защиты депортированных. Строились церкви, чтобы они могли совершать свои религиозные обряды везде, куда бы ни пошли. Для взрослых посуточно предусматривалось 60 денежных единиц, для несовершеннолетних - 20. За подписью Талаат-Паши другим государствам тоже разрешалось оказывать им помощь.

- Каковы были причины смертей во время депортации?

- Некоторые армяне были убиты по дороге во время набегов разбойничьих отрядов. Хотя точное число неизвестно, убиты были около 8 500 человек. Случаи убийства имели место, но эти убийства были совершены разбойниками, а не государством. В октябре 1915 года к военному суду были привлечены 1 673 человека, ответственных за эти нападения. Среди них были государственные чиновники, которые пренебрегали или не выполняли свои обязанности. 67 из 1 673 человек были приговорены к смертной казни. Таким образом государство наказывало преступников.

- Сколько всего армян было депортировано, и сколько из них вернулись?

- Согласно нашим исследованиям, было депортировано около 500 тысяч человек. Документ, подготовленный после указа 1918 года, показывает, что на землях Османской империи проживало 644 900 армян. Это цифра получена с учетом тех, кто никогда не покидал Анатолию. Например, армяне, проживающие в Кастамону и Стамбуле, не были депортированы, а остались там, где жили. Об уничтожении этого этноса даже речи быть не может.

- Могут ли армяне требовать компенсацию после заявления Байдена?

- До 1918 года в домах, покинутых армянами, селились балканские эмигранты. Когда армяне возвращались, эмигранта выселяли, а дом возвращали армянам. Если имуществу был нанесен ущерб, Османская империя выплачивала компенсацию. В то время 218 тысяч армян не вернулись и эмигрировали в Америку. Согласно договору, подписанному между Америкой и Турцией в 1923 году, армянам в Америке была предоставлена компенсация в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Армяне в Америке получили эти деньги. После того, как 900 миллионов из этой компенсации были отправлены и распределены между армянами, в Америке заявили, что платить больше некому. Они не могут предъявлять никаких претензий о компенсации сегодня.

- Почему Байден использовал слово "геноцид"?

- Турция предотвратила создание курдского государства в Сирии с помощью операций "Щит Евфрата", "Родник мира", Идлибских операций и ПКК оказалась в отчаянии. Таким образом, Америка не смогла внести желаемые изменения в карту на Ближнем Востоке. Отношения Америки и Турции изменились до выражения "геноцид".

- Почему Байден вместо Стамбула сказал Константинополь? Чем это можно объяснить?

- Словом "Константинополь" он сделал жест Греции и хотел сказать "мы на вашей стороне". На самом деле, армяне не интересны Америке. Это слово США используют только для навязывания своей политики. Во время Карабахской войны Америка молчала.

- Какие шаги должна предпринять Турция после этого?

- Байден нарушил первый пункт статьи 11 Всеобщей декларации прав человека. Нет решения суда относительно "геноцида". В этом случае президент США совершил беззаконие. Есть понятие "преступление на почве ненависти". Оскорбление общества и обвинение в преступлении считается "преступлением на почве ненависти". Байден обвиняет нас в совершении "геноцида" без решения суда. Поступок Байдена является "преступлением на почве ненависти". Хоть он и является президентом США, должен ответить за свой поступок. Турция должна подать в суд на Байдена.

- Как Вы оцениваете реакцию Турецкого исторического общества, которым руководили на протяжении 15 лет?

- Когда я работал в Турецком историческом обществе, там действовал армянский кружок, в которой было много молодежи. Все разрушили. Я думаю, что они недостаточно реагируют. Они должны выйти и открыто говорить об этом на телевидении.