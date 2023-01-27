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Яшар Алиев поднял в Совбезе ООН вопрос находящихся под оккупацией восьми сел Азербайджана

Яшар Алиев поднял в Совбезе ООН вопрос находящихся под оккупацией восьми сел Азербайджана Отказ Армении полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана и вернуть восемь оккупированных азербайджанских приграничных сел, а также продолжающийся минный террор и другие противоправные действия,
Внешняя политика
27 января 2023 г. 06:15
Яшар Алиев поднял в Совбезе ООН вопрос находящихся под оккупацией восьми сел Азербайджана

Отказ Армении полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана и вернуть восемь оккупированных азербайджанских приграничных сел, а также продолжающийся минный террор и другие противоправные действия, отсылки на населенные пункты в Азербайджане с использованием устаревших или вымышленных топонимов, широкомасштабная клеветническая кампания и дезинформация, а также разжигание и пропаганда расовой ненависти действующими на территории Армении этнонационалистическими группировками никак не совместимы с Уставом ООН, международным правом, правами человека и мирной повесткой.

Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев на прениях в Совете безопасности всемирной организации.

По его словам, Армения отказалась предоставить информацию о тысячах пропавших без вести азербайджанцев и расследовать многочисленные зверства, совершенные ее вооруженными силами в ходе конфликта.

"Только в 2022 году Армения передала Азербайджану 67 мешков со смешанными останками 106 человек. Тот факт, что страна, именующая себя центром цивилизации и ярым защитником прав человека, в нарушение всех законов морали и международного гуманитарного права в течение тридцати лет хранила эти останки, не может не вызывать глубокого возмущения", - подчеркнул Я.Алиев.

Он отметил, что опыт Азербайджана является примером того, что необходимо прилагать больше усилий для предотвращения и разрешения конфликтов, обеспечения уважения суверенитета и целостности государств, борьбы с ненавистью и дезинформацией, построения и поддержания мира.

"Оказание поддержки пострадавшему от конфликта государству, занятому постконфликтными миростроительством, реконструкцией, восстановлением и реинтеграцией, является и должно оставаться важным обязательством всей системы Организации Объединенных Наций. Такая поддержка также необходима в контексте инвестирования в людей для повышения устойчивости к сегодняшним угрозам и вызовам.

Азербайджан полон решимости защищать свою безопасность, суверенитет и территориальную целостность, свой народ, обеспечивать мир и стабильность в регионе всеми возможными средствами в полном соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международно-правовыми нормами", - заявил Яшар Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Əliyev BMT TŞ-nin müzakirələrində işğal altındakı 8 kəndi gündəmə gətirib

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