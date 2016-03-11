Япония заинтересована в углублении всестороннего сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ С 7 по 11 марта помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов находился с визитом в Японии.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, цель визита, осуществленного по приглашению японской стороны, заключалась в проведении обстоятельного обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития взаимных связей, отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, дальнейшей их интенсификации.

На встрече помощника президента Азербайджана с заместителем генерального секретаря Кабинета министров Японии, членом парламента Хирошиге Секо было особо подчеркнуто, что наша страна, умело использовав добычу своих углеводородных ресурсов, добилась в последние годы значительных успехов. Отметив, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, Х.Секо сказал, что серьезный прогресс, достигнутый нашей страной в этой сфере, воспринимается в Японии с интересом. Он также подчеркнул значительное повышение роли Азербайджана в обеспечении мира и безопасности в регионе и на планете. Особо отметив значение визита помощника президента Азербайджана в Японию, Х.Секо подчеркнул, что неуклонное развитие отношений между двумя странами вызывает удовлетворение, и японская сторона больше заинтересована в расширении экономического сотрудничества.

Поблагодарив за приглашение посетить Японию с визитом, Али Гасанов подчеркнул важность сотрудничества Азербайджана со страной Восходящего солнца в двусторонней и международной плоскости. Он отметил важную роль Японии в бассейне Тихого океана, а Азербайджана – в Каспийском бассейне и на Южном Кавказе, необходимость продолжения вложения японскими компаниями инвестиций в экономику нашей страны.

Коснувшись динамичного развития Азербайджана и проводимого президентом Ильхамом Алиевым нового курса реформ, помощник президента подчеркнул, что хотя наша страна расположена в чувствительном регионе, она проводит независимую, активную и стабилизирующую внешнюю политику, а ее авторитет в мире с каждым годом растет. Отметив, что взаимные визиты высокого уровня придают мощный импульс развитию отношений между двумя странами, Али Гасанов вручил Х.Секо письмо президента Ильхама Алиева премьер-министру Японии Синдзо Абэ с приглашением посетить Азербайджан с официальным визитом. Выразив надежду на скорейшее осуществление премьер-министром Японии визита в нашу страну, он подчеркнул, что этот визит придаст новый импульс развитию двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях расширения сотрудничества между двумя странами.

На встречах помощника президента Азербайджана со специальным советником премьер-министра по вопросам здравоохранения и спорта, руководителем Олимпийского агентства при Кабинете министров Японии Такео Хирата, государственным министром по иностранным делам, заместителем министра иностранных дел Мики Ямадой и членами межпарламентской группы дружбы Япония-Азербайджан в основном был проведен обмен мнениями о развитии связей между двумя странами в экономической, культурной, социальной и спортивной сферах. Была особо подчеркнута интенсификация в последние годы официальных визитов между Азербайджаном и Японией. Отмечалось, что такие визиты, позитивно отражаясь на развитии связей между двумя дружественными государствами, также играют важную роль в сближении наших народов.

На проведенных Али Гасановым встречах присутствовал посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде.

В рамках визита помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов дал интервью таким влиятельным японским агентствам, как Kyodo News и JIJI PRESS. Отвечая на вопросы корреспондентов, помощник президента подробно рассказал о роли нашей страны в энергетической безопасности Европы, проектах TAP и TANAP, второй стадии разработки месторождения "Шахдениз", перспективах транспортно-коммуникационных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, геополитическом положении Азербайджана на фоне происходящих в современном мире глобальных событий, сути армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и др.

Посетив в завершение визита Хиросиму и Киото, помощник президента ознакомился с достопримечательностями этих городов, обладающих историческим прошлым. Побывав в Мемориальном музее мира и Парке мира в Хиросиме, Али Гасанов почтил память жертв II Мировой войны.

На этом визит помощника президента Азербайджана в Японию завершился.