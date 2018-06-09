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    Ян Захрадил: Следует положить конец принятию Советом Европы предвзятых решений по Азербайджану

    © Report/Firi Salim

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ "В этом году отношения между Азербайджаном и Европой будут другими".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Альянса европейских консерваторов и реформаторов Ян Захрадил.

    По его словам, Азербайджан – важное и уникальное государство:

    "Именно поэтому это государство должно занять свое достойное место. К сожалению, в Совете Европы были приняты односторонние и предвзятые решения в связи с Азербайджаном, нужно положить этому конец".

    Ян Захрадил отметил, что без стабильности невозможно добиться успеха:

    "Мы очень рады, что наш Альянс тесно сотрудничает с Азербайджаном. И вместе с тем полагаем, что в различных сферах сотрудничество следует укрепить. Мы всегда поддерживаем Азербайджан и принимаем реальность. Азербайджан – страна огней. И даже в спецвыпуске журнала, посвященном мероприятию, изображен огненный лев. Мне предложили проводить саммит регулярно. Это можно рассмотреть".

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