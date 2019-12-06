Ягуб Эюбов принял участие на заседании Экономического совета СНГ в Москве

В Москве состоялось 84-е заседание Экономического совета СНГ.

Как передаёт российское бюро Report, заседание прошло под председательством Туркменистана. Азербайджан на мероприятии представили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, а также Чрезвычайный и полномочный посол АР в России Полад Бюльбюль оглы.

На повестке дня стоял обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Главным вопросом для обсуждения стал проект Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Ее реализация позволит повысить конкурентоспособность экономики стран Содружества, благосостояние граждан, укрепит позиции в мирохозяйственных связях.

В ходе заседания также были рассмотрены такие документы, как "Проект прогноза производства и потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2030 года (в редакции 2019 года)", "О выполнении решения Совета глав правительств СНГ о Концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ от 18 октября 1996 года и о Тарифной политике железных дорог государств – участников СНГ на 2019 фрахтовый год", проект новой редакции "Положения о конкурсе на соискание Премии Содружества независимых государств за достижения в области качества продукции и услуг", "О внесении изменений в Положение о Секции по межбиблиотечному абонементу государств – участников СНГ", а также реализация Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

Помимо этого, участники обсудили ряд других финансовых и организационных вопросов.

Отметим, что в Экономический совет СНГ входят заместители глав правительств государств – участников СНГ, ответственные за экономику. Заседания проводятся раз в квартал.