Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана

Председатель Административной Коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Хагани Мамедов в рамках визита в столицу Турции город Анкару 20-21 марта вручил трем высокопоставленным должностным лицам этой страны юбилейные медали Азербайджанской Респуб

Председатель Административной Коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Хагани Мамедов в рамках визита в столицу Турции город Анкару 20-21 марта вручил трем высокопоставленным должностным лицам этой страны юбилейные медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного Суда Азербайджана (1923-2023)".

Как сообщает Report , председатель Верховного суда Турции Мехмет Акарджа, председатель Высшего административного суда Турции Зеки Йигит и Генеральный прокурор страны Бекир Шахин были награждены за плодотворное сотрудничество с Верховным судом Азербайджана.

В ходе встреч с турецкими чиновниками были обсуждены вопросы касательно обмена опытом, а также перспективы сотрудничества, в частности между административными судами двух братских стран. Было подчеркнуто, что взаимодействие между судебно-правовыми системами Азербайджана и Турции развивается по восходящей линии, была отмечена важность наращивания усилий по дальнейшему расширению этого сотрудничества.

Во встречах также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.