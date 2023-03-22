О нас

Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана

Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана Председатель Административной Коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Хагани Мамедов в рамках визита в столицу Турции город Анкару 20-21 марта вручил трем высокопоставленным должностным лицам этой страны юбилейные медали Азербайджанской Респуб
Внешняя политика
22 марта 2023 г. 00:21
Высокопоставленным должностным лицам Турции вручены юбилейные медали Азербайджана

Председатель Административной Коллегии Верховного Суда Азербайджанской Республики Хагани Мамедов в рамках визита в столицу Турции город Анкару 20-21 марта вручил трем высокопоставленным должностным лицам этой страны юбилейные медали Азербайджанской Республики "100-летие Верховного Суда Азербайджана (1923-2023)".

Как сообщает Report, председатель Верховного суда Турции Мехмет Акарджа, председатель Высшего административного суда Турции Зеки Йигит и Генеральный прокурор страны Бекир Шахин были награждены за плодотворное сотрудничество с Верховным судом Азербайджана.

В ходе встреч с турецкими чиновниками были обсуждены вопросы касательно обмена опытом, а также перспективы сотрудничества, в частности между административными судами двух братских стран. Было подчеркнуто, что взаимодействие между судебно-правовыми системами Азербайджана и Турции развивается по восходящей линии, была отмечена важность наращивания усилий по дальнейшему расширению этого сотрудничества.

Во встречах также принимал участие посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin 3 yüksək vəzifəli şəxsinə Azərbaycanın yubiley medalları təqdim olunub

Самое важное

Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа издало фетву в связи с началом месяца Рамазан
21 марта 2023 г. 17:57
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
Азербайджан выделил 100 млн долларов США на восстановительные работы в Турции
21 марта 2023 г. 11:23
Азербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
ФотоАзербайджан и Совет Европы подписали еще один документ
21 марта 2023 г. 09:52
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Новруз байрамы
19 марта 2023 г. 21:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi