Вячеслав Сапунов: Заявление Русской общины Азербайджана вызвало недоумение у общественности

Главный редактор газеты "Каспий" Вячеслав Сапунов относится к вторжению вооруженных сил России на территорию Украины категорически отрицательно.

Главный редактор газеты "Каспий", известный журналист Вячеслав Сапунов относится к вторжению вооруженных сил России на территорию Украины категорически отрицательно.

Об этом он сказал Report, комментируя заявление Русской общины Азербайджана (РОА), в котором выражена позиция общины на события, происходящие в Украине.

"Я отношусь к вторжению вооруженных сил России на территорию Украины категорически отрицательно, как и большая часть человечества, поскольку ничто не оправдывает действия России на территории Украины",- отметил он.

Сапунов заявил, что это огромная трагедия для Украины и большая трагедия России и выразил надежду, что в ближайшем будущем это проблема будет решаться и восстановится мир.

"Что же касается заявления Республиканского совета Русской общины Азербайджана, то оно вызвало недоумение у общественности. Начали вроде бы "правильно", со слов "глубоко соболезнуем в связи с гибелью населения в результате военных действий в Украине", но дальше заявление пошло в другое русло. То, что гибель жителей Украины произошла по вине России на территории независимой Украины, этот момент в заявлении обошли стороной", - отметил Сапунов.

Он напомнил, что в заявлении говорится, что Россия в Украине борется с мировым злом: "Это, конечно, удивительно, такого я в Азербайджане не слышал от самих азербайджанцев. Обычно такая риторика доносится с федеральных каналов России".

"Конечно, всё это неприятно и я надеюсь, что все, кто ознакомится с заявлением Республиканского совета Русской общины, поймут, что это заявление только конкретной организации и оно не относится ко всем русским, проживающим в Азербайджане. Как бы то ни было, заявление оправдывает вторжение российских вооруженных сил на территорию Украины, я лично с этим заявлением согласиться не могу. Я думаю, что моего мнения придерживаются много людей, в том числе и этнические русские, проживающие в Азербайджане. Мы - русские азербайджанцы - за мир, мы против агрессии", - заявил главный редактор.